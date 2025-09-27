Vuelle l’annuncio Biancorossi verso orizzonti lontani Eden Viaggi rinnova l’abbinamento

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025

Giornata di annunci quella di ieri in casa Vuelle, dentro e fuori dal campo. Eden Viaggi, brand di Alpitour World che offre proposte di viaggio a prezzi leggeri, sarà presente come sponsor della divisa ufficiale sul retro maglia della prima squadra e del settore giovanile anche nella stagione 20252026. Si rinnova quindi il rapporto di sponsorizzazione con il club biancorosso che indosserà sulle proprie divise il prestigioso marchio con radici pesaresi. Un legame, quello con Eden Viaggi, che continua negli anni, rafforzando una partnership che va dal parquet di gioco alla condivisione degli stessi valori, legati al mondo dello sport e del fare impresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vuelle, l'annuncio. Biancorossi verso orizzonti lontani. Eden Viaggi rinnova l'abbinamento

Vuelle, l'annuncio. Biancorossi verso orizzonti lontani. Eden Viaggi rinnova l'abbinamento - Giornata di annunci quella di ieri in casa Vuelle, dentro e fuori dal campo.

