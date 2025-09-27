ANCONAr La campagna dei veleni finisce a carte bollate. A ventiquattr’ore dalle elezioni regionali nelle Marche, Fratelli d’Italia – per voce di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell’organizzazione – fa sapere di "avere presentato un esposto ad Agcom e Procura di Ancona per un finto sondaggio realizzato sul voto per la Regione Marche e diffuso in questi giorni". "La rilevazione fasulla è girata di chat in chat, prima tra politici e giornalisti, poi tra comuni cittadini", scrive FdI. Nell’indagine è rappresentata un’opinione sulle elezioni nelle Marche e diversi scenari in base all’affluenza, tracciando un quadro sulle intenzioni di voto nella sfida per le Marche tra il governatore uscente di FdI, Francesco Acquaroli, e l’eurodem Matteo Ricci, candidato del centrosinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Voto nelle Marche, finale al vetriolo. Un falso sondaggio agita FdI e Pd