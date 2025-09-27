Voto Moldavia al bivio tra Ue e Mosca
13.00 Elezioni parlamentari domani in Moldavia: un voto che potrebbe determinare il percorso del Paese verso l'adesione alla Ue o verso il ritorno alla Russia. Maria Sandu, presidente filo-europea, rischia di non confermare la maggioranza in Parlamento: per i sondaggi dovrà coalizzarsi con entità più piccole. E' dura la sfida da parte del Blocco elettorale patriottico, un'alleanza di formazioni filorusse e nostalgiche dell' era sovietica, in cui il partito più grande è quello socialista di Igor Dodon, sconfitto da Sandu nel 2020. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Moldavi al voto. Domenica prossima 28 settembre gli immigrati cittadini della Repubblica di Moldavia sono chiamati al voto per rinnovare il Parlamento nazionale. Per quelli che vivono nel Portogruarese il seggio più vicino è stato allestito presso l'hotel Moder
