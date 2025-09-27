Voto Moldavia al bivio tra Ue e Mosca

13.00 Elezioni parlamentari domani in Moldavia: un voto che potrebbe determinare il percorso del Paese verso l'adesione alla Ue o verso il ritorno alla Russia. Maria Sandu, presidente filo-europea, rischia di non confermare la maggioranza in Parlamento: per i sondaggi dovrà coalizzarsi con entità più piccole. E' dura la sfida da parte del Blocco elettorale patriottico, un'alleanza di formazioni filorusse e nostalgiche dell' era sovietica, in cui il partito più grande è quello socialista di Igor Dodon, sconfitto da Sandu nel 2020. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it