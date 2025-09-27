Volley tutte le finali giocate dall’Italia ai Mondiali | prima volta contro la Bulgaria

La storia della pallavolo maschile italiana ai Mondiali è costellata di momenti epici e di partite che hanno segnato intere generazioni di tifosi. Fino a oggi l’Italia ha disputato cinque finali iridate, conquistando quattro titoli e un secondo posto. La sfida di domani contro la Bulgaria sarà dunque la sesta volta degli azzurri all’ultimo atto di un Mondiale, con la particolarità di essere la prima finale assoluta contro la nazionale balcanica, sorpresa della rassegna nelle Filippine. Ripercorriamo allora tutte le finali iridate giocate dall’Italia, dai pionieri del 1978 alla magia di Katowice nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

