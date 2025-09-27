Volley tutte le finali giocate dall’Italia ai Mondiali | prima volta contro la Bulgaria

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia della pallavolo maschile italiana ai Mondiali è costellata di momenti epici e di partite che hanno segnato intere generazioni di tifosi. Fino a oggi l’Italia ha disputato cinque finali iridate, conquistando quattro titoli e un secondo posto. La sfida di domani contro la Bulgaria sarà dunque la sesta volta degli azzurri all’ultimo atto di un Mondiale, con la particolarità di essere la prima finale assoluta contro la nazionale balcanica, sorpresa della rassegna nelle Filippine. Ripercorriamo allora tutte le finali iridate giocate dall’Italia, dai pionieri del 1978 alla magia di Katowice nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

volley tutte le finali giocate dall8217italia ai mondiali prima volta contro la bulgaria

© Oasport.it - Volley, tutte le finali giocate dall’Italia ai Mondiali: prima volta contro la Bulgaria

In questa notizia si parla di: volley - tutte

Volley femminile, le convocate dell’Italia per l’ultima tappa di Nations League: tutte le big ad Apeldoorn

Nations League volley femminile 2025: la classifica e tutte le qualificate per la Final Eight

Europei di beach volley a Dortmund: Orsi Toth/Gottardi uniche azzurre agli ottavi, eliminate tutte le altre coppie italiane

volley tutte finali giocateVolley, tutte le finali giocate dall’Italia ai Mondiali: prima volta contro la Bulgaria - La storia della pallavolo maschile italiana ai Mondiali è costellata di momenti epici e di partite che hanno segnato intere generazioni di tifosi. Lo riporta oasport.it

Mondiali volley, l’Italia è in finale: battuta 3-0 la Polonia - L’Italia ha conquistato la finale nei Mondiali di volley maschili 2025, in corso nelle Filippine. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Tutte Finali Giocate