Volley Si alza il sipario sulla giovane realtà ICaRe Cavriago

Evento ufficiale per la Polisportiva ICaRe, giovane e dinamica realtà di Cavriago pronta per la nuova stagione agonistica. Dalla prima divisione del volley al campionato nazionale di B2 il salto è notevole, ma la società della presidentessa Valentina Tinterri si è già distinta nelle amichevoli disputate in pre-season. Oggi alle 17 alla Decathlon di via Piemonte si alzerà il sipario sulla squadra di pallavolo femminile e su quella di basket maschile, militante in Divisione Regionale 2. Proprio quest’anno Decathlon e Polisportiva ICaRe hanno siglato una partnership non limitata alla pura sponsorizzazione tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

