volley serie b 4 torri domani al palasport per il memorial soriani

Si disputa domani il 3° Memorial Soriani, un quadrangolare di pallavolo organizzato dalla 4 Torri in memoria del dirigente Michele Soriani, prematuramente scomparso 3 anni e mezzo fa. Il torneo vedrà confrontarsi quattro formazioni: due di serie A3, Personal Time San Donà e Stadium Mirandola, e due di serie B, Volley Sassuolo e naturalmente 4 Torri. "Per noi rappresenta un piccolo gesto per ricordare una grande persona prima che un nostro bravo dirigente – sono le parole del giemme 4 Torri Roberto Poli –: Michele ha voluto dire tanto per la pallavolo ferrarese. Prima come giocatore: ricordo che era uno dei titolari della prima finale nazionale a livello giovanile raggiunta dalla 4 Torri, 46 anni fa, quando andammo a Palermo per confrontarci con le migliori realtà italiane della pallavolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
