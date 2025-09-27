Volley mondiali | azzurri in finale

14.10 L'Italia del volley giocherà domenica la finale per il titolo mondiale. A Manila gli azzurri guidati dal ct De Giorgi superano in semifinale la Polonia campione d'Europa. Finisce 3-0 con questi parziali: 25-21 25-22 25-23.Domenica in finale ci sarà la Bulgaria. Gli azzurri giocano una semifinale in crescendo. La Polonia è un avversario di valore, ma l'Italia gioca con lucidità nei momenti importanti. La Polonia parte bene in tutti e tre i set, vola 12-7 nel terzo. Ma l'Italia c'è, rimonta e chiude 25-23. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it