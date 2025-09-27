Volley Mondiale | Italia in finale Polonia annientata 3-0

L’Italia stacca il pass per la finale mondiale di pallavolo, travolgendo 3-0 la Polonia campione d’Europa nelle Filippine e confermando la propria ambizione di replicare il titolo iridato. Una vittoria netta, maturata sabato 27 settembre, che spalanca alla squadra di Fefé De Giorgi la sfida per l’oro contro la Bulgaria. Una corsa che profuma di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

