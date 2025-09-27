Volley maschile | l’Italia del pugliese De Giorgi in finale mondiale Superata la Polonia | 3-0
L’Italia, campione del mondo in carica, disputerà la finale del campionato mondiale di pallavolo maschile per la seconda volta consecutiva. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi ha battuto per 3-0 la Polonia in semifinale. Domani l’atto conclusivo della rassegna ridata. Sarà Italia-Bulgaria. L'articolo Volley maschile: l’Italia del pugliese De Giorgi in finale mondiale Superata la Polonia: 3-0 proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
