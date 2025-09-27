Volley maschile | l’Italia del pugliese De Giorgi in finale mondiale Superata la Polonia | 3-0

Noinotizie.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia, campione del mondo in carica, disputerà la finale del campionato mondiale di pallavolo maschile per la seconda volta consecutiva. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi ha battuto per 3-0 la Polonia in semifinale. Domani l’atto conclusivo della rassegna ridata. Sarà Italia-Bulgaria.         L'articolo Volley maschile: l’Italia del pugliese De Giorgi in finale mondiale Superata la Polonia: 3-0 proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

volley maschile l8217italia del pugliese de giorgi in finale mondiale superata la polonia 3 0

© Noinotizie.it - Volley maschile: l’Italia del pugliese De Giorgi in finale mondiale Superata la Polonia: 3-0

In questa notizia si parla di: volley - maschile

Nations League, volley maschile: i 14 azzurri per la week 3 di Lubiana

LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: in corso Italia-USA di volley maschile! Azzurri a caccia dell’oro nel fioretto, delusione sciabola femminile

LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: Italia-USA 1-0 nel volley maschile! Azzurri a caccia dell’oro nel fioretto, delusione sciabola femminile

volley maschile l8217italia puglieseVolley maschile: l’Italia del pugliese De Giorgi in finale mondiale Superata la Polonia: 3-0 - L’Italia, campione del mondo in carica, disputerà la finale del campionato mondiale di pallavolo maschile per la seconda volta consecutiva. Scrive noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Maschile L8217italia Pugliese