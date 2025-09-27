Volley l’Italia può sbancare la FIVB con il bis | il montepremi per la vittoria ai Mondiali di volley

Le squadre capaci di vincere i Mondiali 2025 di volley si garantiscono un premio di un milione di dollari: questo è l’importo dell’assegno garantito dalla FIVB per le Nazionali che conquistano il titolo iridato in questa stagione. L’Italia ha fatto festa tre settimane fa nel settore femminile, imponendosi nella finale disputata a Bangkok contro la Turchia dopo aver avuto la meglio sul Brasile per 3-2 nel penultimo atto della competizione. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno così arricchito le casse federali di un importo molto interessante e gli uomini del CT Fefé De Giorgi potrebbero raddoppiare il bottino: se l’Italia dovesse vincere il torneo maschile, battendo la Bulgaria nella finale in programma domenica 28 settembre, allora un altro milione di dollari aiuterebbe il bilancio della FIPAV. 🔗 Leggi su Oasport.it

