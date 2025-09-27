Volley l' Italia di Giannelli e Russo schianta la Polonia e va in finale ai mondiali

Si dice spesso che la pallavolo premi spesso e volentieri la squadra favorita, ma questo sport dimostra che le belle favole possono materializzarsi da un momento all'altro.E la bella favola è quella dell'Italia di Fefè De Giorgi, che ha letteralmente travolto la Polonia nella semifinale disputata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it