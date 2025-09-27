Volley le probabili formazioni di Italia-Bulgaria | i sestetti titolari per la finale dei Mondiali

Italia e Bulgaria si affronteranno nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 28 settembre (ore 12.30) in quel di Pasay City (sobborgo della metropoli Manila). Le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi il titolo iridato: gli azzurri inseguiranno il quinto sigillo della propria storia dopo quelli del 1990, 1994, 1998, 2022 mentre i ribattezzati tutti verdi punteranno alla propria apoteosi dopo il secondo posto del 1970 (a tempi si giocava con un girone conclusivo, non con la finale secca). I Campioni del Mondo in carica si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Ucraina, Argentina, Belgio e Polonia per 3-0, mentre i bulgari hanno avuto la meglio sul Portogallo agli ottavi, hanno rimontato gli USA dallo 0-2 ai quarti di finale e poi hanno sconfitto la Cechia per 3-1 in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

