Volley la Sporting Bg si presenta alla città | in 400 al galà di sabato sera

27 set 2025

LA FUSIONE. La galassia della pallavolo bergamasca si arricchisce di una nuova avventura sportiva. È quella della «Sporting Bg Asd», la squadra nata dalla fusione di due realtà orobiche del mondo volley: Loreto e Curno 2010. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

