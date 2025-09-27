Volley Italia-Polonia semifinale mondiale | dove vederla in tv e possibili formazioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una sfida che vale il Mondiale. Alle 12,30 oggi, 27 settembre, inizia la sfida; la semifinale dei Mondiali di volley nelle Filippine: Italia-Polonia, una partita che profuma di classico e che porta con sé una rivalità accesa e tantissimi precedenti di prestigio. Gli azzurri, dopo la sconfitta contro il Belgio nella fase a gironi, hanno rialzato la testa con un netto 3-0 nei quarti di finale, confermando la crescita vista negli ultimi match. Italia-Polonia, la rivalità che segna un’epoca. Negli ultimi anni il volley maschile internazionale ha trovato in questa sfida il suo punto più caldo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

