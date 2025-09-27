Volley ecco l' Elettromeccanica Angelini | sul palco di Cesena in Wellness grandi ambizioni
Questa mattina al Club Ippodromo, nell’ambito della dodicesima edizione di Cesena in Wellness, si è svolta la presentazione ufficiale della prima squadra del Volley Club, targata Elettromeccanica Angelini Cesena, che parteciperà al campionato di serie B1 femminile.Alle ore 10.30 atlete e staff. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: volley - elettromeccanica
Volley femminile, l'Elettromeccanica Angelini conferma in blocco lo staff tecnico per la nuova stagione
Volley femminile, primi tasselli per l'Elettromeccanica Angelini: conferme e rivoluzioni nel sestetto
Volley, gradito ritorno per l’Elettromeccanica Angelini: in posto quattro ecco Francesca Parise
Il conto alla rovescia che tutti stiamo stiamo facendo!! Serie B1 Femminile - girone B Il calendario dell'Elettromeccanica Angelini Cesena a portata di post #wearevolleyclubcesena #WEAREONE #trasmettiamopassione #pallavolofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Volley, ecco l'Elettromeccanica Angelini: sul palco di Cesena in Wellness grandi ambizioni - Questa mattina al Club Ippodromo, nell’ambito della dodicesima edizione di Cesena in Wellness, si è svolta la presentazione ufficiale della prima squadra del Volley Club, targata Elettromeccanica ... Come scrive cesenatoday.it
Volley Club Cesena, ecco la nuova “Elettromeccanica Angelini” - Con lo sfondo di Cesena Wellness, al Club Ippodromo, il Volley Club Cesena questa mattina ha presentato la squadra per la Serie B1. Segnala corrierecesenate.it