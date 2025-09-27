Volley Blengini trascina la Bulgaria in finale ai Mondiali! I fratelli Nikolov fanno paura la Cechia si arrende

La Bulgaria ha sconfitto la Cechia per 3-1 (25-20; 23-25; 25-21; 25-22) e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. I ribattezzati tutti verdi si sono imposti sul campo di Pasay City (Manila, Filippine) nella semifinale tra le due grandi rivelazioni di questa rassegna iridata e hanno conquistato l’accesso al primo atto conclusivo della propria storia (nel 1970 arrivarono secondi, ma si giocava un girone conclusivo a otto squadre), garantendosi un posto sul podio dopo i bronzi del 1986 e del 2006. Gianlorenzo “Chicco” Blengini si è regalato un sogno: l’ex CT della Nazionale Italiana, capace di conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, avrà la possibilità di guidare una squadra nel match che metterà in palio il titolo iridato (nel 2018 si fermò alla terza fase a gironi con gli azzurri), tra l’altro utilizzando la lingua italiana durante i time-out. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Blengini trascina la Bulgaria in finale ai Mondiali! I fratelli Nikolov fanno paura, la Cechia si arrende

