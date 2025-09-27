Volkswagen ID3 Gtx Fire+Ice torna la serie speciale Anni 90 in chiave elettrica

All'ID. Treffen di Locarno ha debuttato ufficialmente la ID.3 Gtx Fire+Ice, che sarà prodotta in tiratura limitata: 1.990 unità. Reinterpreta la storica Golf Gti di 35 anni fa, ma in chiave elettrica. In Italia sarà disponibile in versione Performance 240 kW con pacchetti completi di serie. Il prezzo parte da 54.400 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

