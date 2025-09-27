Volga Blues di Marzio G Mian conquista il Premio Estense 2025

Il Premio Estense 2025 incorona Marzio G. Mian e il suo «Volga Blues», un reportage che attraversa la Russia percorrendo l’intero corso del Volga. La decisione è nata da una votazione serrata e da un confronto vivace che hanno confermato il valore di un giornalismo d’inchiesta capace di riportare alla luce storie e territori poco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Premio Estense, vince Marzio G. Mian con 'Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia'

