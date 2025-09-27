Vola la pet economy | in Italia vale 3,6 miliardi Vendite trainate da e-commerce e TikTok

Roma, 27 settembre 2025 – Se c’è un mercato che, nel nostro Paese, resiste all’inflazione, al calo drastico del potere d’acquisto e all’incertezza economica dilagante, è quello del pet food, il cibo per gli amici a quattro zampe: una famiglia italiana su due (50%) ripone abitualmente, nel carrello della spesa, prodotti per l’alimentazione di cani e gatti. Un’abitudine che permette al comparto di posizionarsi i n vetta alla graduatoria dei consumi alimentari per valore nei canali della grande distribuzione organizzata, con un ammontare pari a 2 miliardi di euro. Aggiungendo le rilevazioni delle grandi catene specializzate, si sfonda la soglia dei 3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

