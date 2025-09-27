Vlahovic subentra dalla panchina | il pubblico dello Stadium reagisce così all’ingresso in campo del centravanti serbo I dettagli

Vlahovic entra al 58? sul risultato di 0-1: ovazione dello stadio per il bomber, chiamato a rimediare dopo l’errore di Adzic. Il momento che tutto lo stadio aspettava è arrivato. Al minuto 58 di Juve -Atalanta, con i bianconeri sotto per 1-0, Igor Tudor rompe gli indugi e si affida al suo bomber. Dusan Vlahovic fa il suo ingresso in campo, accolto da un boato e da un’autentica ovazione da parte di un Allianz Stadium che si affida a lui per provare a ribaltare una partita complicatissima. Vlahovic Juve: l’ora del numero 9. La mossa di Tudor arriva in un momento cruciale del match. La Juventus, passata in svantaggio nel primo tempo, stava faticando a creare occasioni da gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

