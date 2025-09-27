Vlahovic solo dietro a.Pedro! C’è un dato pazzesco del numero 9 della Juventus nel 2025 in Serie A. Svelato il motivo. Un’arma letale, un’invenzione tattica che sta facendo la fortuna della Juve. Dopo un’estate da separato in casa, Dusan Vlahovic si è reinventato, trasformandosi nel “super-sub” più decisivo del campionato. I numeri, impressionanti, raccontano la metamorfosi di un bomber che, partendo dalla panchina, è diventato una sentenza. Il re dei subentrati: una trasformazione da record. La statistica è a dir poco clamorosa. Quattro delle ultime cinque reti di Vlahovic in Serie A sono arrivate da subentrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic solo dietro a…Pedro! Statistica pazzesca del serbo della Juventus nel 2025 in Serie A. Ecco il motivo