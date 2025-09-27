Vlahovic Juventus nonostante le parole di Chiellini il suo futuro è in bilico | la rivelazione del giornalista non lascia dubbi Tutti i dettagli

Vlahovic Juventus, nonostante le parole di Chiellini il suo futuro è in bilico: ecco cosa filtra sul serbo. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus torna prepotentemente a essere un tema caldo. Nonostante un avvio di stagione da protagonista, l’ipotesi di un suo addio a gennaio non è da escludere. A fare il punto della situazione è l’inviato di Sky Sport, Giovanni Guardalà, che ha spiegato a quali condizioni il club bianconero potrebbe prendere in considerazione una sua cessione. Secondo l’analisi del giornalista, la Juve potrebbe valutare un’offerta congrua nella finestra di mercato invernale per due ragioni prettamente economiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic juventus nonostante paroleVlahovic Juventus, nonostante le parole di Chiellini il suo futuro è in bilico: la rivelazione del giornalista non lascia dubbi. Tutti i dettagli - Nonostante un avvio di stagione da protagonista, l’ipotesi di un suo addio a gennaio non è da escludere. Come scrive juventusnews24.com

vlahovic juventus nonostante parolePerché Vlahovic può andare via dalla Juventus a gennaio nonostante l’ottimo inizio di stagione - Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a gennaio anche se il suo inizio di stagione è stato più che positivo ... Riporta fanpage.it

