Vlahovic Juventus l’annuncio di Chiellini sul futuro del serbo è una sentenza | parole forti ecco cosa filtra sull’attaccante

Vlahovic Juventus, l'annuncio di Chiellini sul futuro del serbo: ecco cosa ha detto il dirigente dei bianconeri. Un messaggio forte e chiaro per spegnere sul nascere ogni speculazione. Prima del fischio d'inizio del big match tra Juventus e Atalanta, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni nel pre-partita, facendo il punto sulla tanto discussa situazione di Dusan Vlahovic. Le sue parole sono una chiusura netta a ogni ipotesi di addio anticipato. L'ex capitano della Vecchia Signora, oggi in un ruolo dirigenziale, ha voluto mettere fine alle voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, definendole "surreali" e ribadendo la posizione del club.

