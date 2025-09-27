Vlahovic Juventus l’annuncio di Chiellini sul futuro del serbo è una sentenza | parole forti ecco cosa filtra sull’attaccante
Vlahovic Juventus, l’annuncio di Chiellini sul futuro del serbo: ecco cosa ha detto il dirigente dei bianconeri. Un messaggio forte e chiaro per spegnere sul nascere ogni speculazione. Prima del fischio d’inizio del big match tra Juventus e Atalanta, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni nel pre-partita, facendo il punto sulla tanto discussa situazione di Dusan Vlahovic. Le sue parole sono una chiusura netta a ogni ipotesi di addio anticipato. L’ex capitano della Vecchia Signora, oggi in un ruolo dirigenziale, ha voluto mettere fine alle voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, definendole “surreali” e ribadendo la posizione del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?
Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte
Juventus, RESA Koopmeiners: Ora l'ADDIO. Vlahovic, Arriva La SVOLTA | JUVE ZONE Ep.49 JUVE ZONE Ep. 49 con Riccardo Meloni, Alessio Lento. Ospite Camillo De Michelis VIDEO QUI: - X Vai su X
La #Juventus proverà a cedere #Vlahovic a gennaio ? Secondo la Gazzetta visto lo stallo sul rinnovo l’idea è quella di provare a ricavare qualcosa dal suo addio. Si partirà da 10-15 milioni di euro L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI N Vai su Facebook
Koopmeiners, Chiellini diretto e poi cita Allegri: "Il suo ruolo è questo. Vlahovic? È molto semplice - Il dirigente bianconero spiega nel dettaglio la situazione legata all'attaccante serbo. Riporta tuttosport.com
FLASH | Vlahovic via a gennaio? La risposta della Juventus: parla Chiellini! - Complice un contratto pesante in scadenza la prossima estate, sono molti i rumors legati al futuro ... Si legge su fantamaster.it