Vlahovic Juventus l’annuncio di Chiellini sul futuro del serbo è una sentenza | parole forti ecco cosa filtra sull’attaccante

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic Juventus, l’annuncio di Chiellini sul futuro del serbo: ecco cosa ha detto il dirigente dei bianconeri. Un messaggio forte e chiaro per spegnere sul nascere ogni speculazione. Prima del fischio d’inizio del big match tra Juventus e Atalanta, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni nel pre-partita, facendo il punto sulla tanto discussa situazione di Dusan Vlahovic. Le sue parole sono una chiusura netta a ogni ipotesi di addio anticipato. L’ex capitano della Vecchia Signora, oggi in un ruolo dirigenziale, ha voluto mettere fine alle voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, definendole “surreali” e ribadendo la posizione del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic juventus l8217annuncio di chiellini sul futuro del serbo 232 una sentenza parole forti ecco cosa filtra sull8217attaccante

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, l’annuncio di Chiellini sul futuro del serbo è una sentenza: parole forti, ecco cosa filtra sull’attaccante

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte

vlahovic juventus l8217annuncio chielliniKoopmeiners, Chiellini diretto e poi cita Allegri: "Il suo ruolo è questo. Vlahovic? È molto semplice - Il dirigente bianconero spiega nel dettaglio la situazione legata all'attaccante serbo. Riporta tuttosport.com

FLASH | Vlahovic via a gennaio? La risposta della Juventus: parla Chiellini! - Complice un contratto pesante in scadenza la prossima estate, sono molti i rumors legati al futuro ... Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Juventus L8217annuncio Chiellini