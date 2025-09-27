Vlahovic Juve, Balzarini svela il retroscena: la decisione è economica, la società non può sostenere il suo ingaggio e non ha presentato proposte. Un presente da leader, un futuro sempre più lontano da Torino. Nonostante un avvio di stagione da protagonista assoluto, il destino di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra segnato. Secondo le ultime, clamorose rivelazioni del giornalista Gianni Balzarini, la società bianconera non avrebbe mai presentato una proposta di rinnovo al suo bomber. Una scelta non tecnica, ma puramente economica, che spinge il serbo verso un addio che sembra ormai inevitabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic Juve: tutta la verità sul rinnovo e sull'offerta a ribasso della dirigenza. Cosa è successo e i possibili scenari per il futuro