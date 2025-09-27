Vlady morto a 6 anni travolto da un' auto | la donazione degli organi salva tre bambini Ed è la prima in Italia a cuore fermo
PADOVA - Un primato eccezionale, frutto di un gesto di generosità altrettanto eccezionale, compiuto dai genitori straziati per la morte del figlioletto. Per la prima volta in Italia,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Vlady morto nel Veneziano, la tragedia del bambino fuggito dalle bombe di Odessa e investito davanti alla mamma
Il destino di Vlady, in fuga dalla guerra e morto a 6 anni investito sulle strisce pedonali
Vlady, morto a 6 anni travolto da un'auto: la donazione degli organi salva tre bambini. Ed è la prima in Italia a cuore fermo - Un primato eccezionale, frutto di un gesto di generosità altrettanto eccezionale, compiuto dai genitori straziati per la morte del figlioletto. Scrive ilgazzettino.it
Vlady travolto e ucciso a 6 anni, rimpatriato il corpo a Odessa: raccolti 16mila euro in nome del piccolo. I genitori: «Siamo commossi» - La notizia della sua morte, a soli 6 anni, aveva profondamente scosso le coscienze di tutti. Si legge su ilgazzettino.it