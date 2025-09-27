Vlady morto a 6 anni travolto da un' auto | la donazione degli organi salva tre bambini Ed è la prima in Italia a cuore fermo

PADOVA - Un primato eccezionale, frutto di un gesto di generosità altrettanto eccezionale, compiuto dai genitori straziati per la morte del figlioletto. Per la prima volta in Italia,.

Vlady morto nel Veneziano, la tragedia del bambino fuggito dalle bombe di Odessa e investito davanti alla mamma

Il destino di Vlady, in fuga dalla guerra e morto a 6 anni investito sulle strisce pedonali

vlady morto 6 anniVlady, morto a 6 anni travolto da un'auto: la donazione degli organi salva tre bambini. Ed è la prima in Italia a cuore fermo - Un primato eccezionale, frutto di un gesto di generosità altrettanto eccezionale, compiuto dai genitori straziati per la morte del figlioletto. Scrive ilgazzettino.it

Vlady travolto e ucciso a 6 anni, rimpatriato il corpo a Odessa: raccolti 16mila euro in nome del piccolo. I genitori: «Siamo commossi» - La notizia della sua morte, a soli 6 anni, aveva profondamente scosso le coscienze di tutti. Si legge su ilgazzettino.it

