27 set 2025

Emiliano Viviano sale sul carro di un ex calciatore della Juventus: campione del Mondo con la Germania nel 2014 Nello scorso decennio, la Juventus ha dominato in Italia e ha raggiunto due finali di Champions League. In Serie A, però, quasi nessuno riusciva a batterli. Solo Antonio Conte con l’Inter si è intromesso nella corsa dei bianconeri verso la quarta stella. E da quando hanno interrotto la striscia di otto titoli di fila non sono riusciti più a vincere il campionato. Viviano esalta Khedira (TvPlay) Tra i protagonisti c’era Sami Khedira, giocatore imprescindibile anche per il Real Madrid, da cui proveniva. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Viviano esalta l’ex campione della Juventus: “Era per veri intenditori”

