Sospesa tra tre laghi che la circondano come un abbraccio protettivo, Mantova si rivela al visitatore come un libro d’arte a cielo aperto, dove ogni palazzo, ogni torre, ogni vicolo racconta secoli di storia e magnificenza. La città lombarda, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2008, rappresenta uno dei più straordinari esempi di urbanistica rinascimentale in Italia, modellata dalla visione e dal mecenatismo della dinastia dei Gonzaga che ne fece una delle corti più raffinate d’Europa. L’antica Mantua, cantata da Virgilio come sua patria natale, oggi accoglie il viaggiatore con la stessa eleganza aristocratica che conquistò imperatori, artisti e letterati. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Mantova