Vittorio Sgarbi la figlia Evelina | Mi deve 33mila euro

"Quello che dice mio padre è tutto falso. Probabilmente è mal informato eo mal consigliato": la figlia del critico d'arte Vittorio Sgarbi, la 25enne Evelina, lo ha dichiarato in una nota portando avanti il duro botta e risposta col padre. La discussione tra i due è nata dopo che Evelina, tramite i suoi legali, ha chiesto un tutore di sostegno per il padre, preoccupata per le sue condizioni di salute. Una richiesta, la sua, che ha provocato però la reazione offesa di Sgarbi, che invece afferma di averla sempre sostenuta e di averle fatto regali costosi tra cui una "borsa di Dior". Evelina, poi, ha smentito la notizia secondo cui le sarebbero stati offerti 100mila euro per fare il grande Fratello: "Falso! Nessuno mi ha mai proposto nulla, al di là del fatto che avessi deciso o no di partecipare". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

