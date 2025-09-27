Vittorio Sgarbi la figlia Alba lo difende | Mia sorella Evelina sta esagerando
È scoppiata una vera e propria guerra nella famiglia Sgarbi da quando Evelina ha chiesto di nominare un amministratore di sostegno per il padre. Dopo l’istanza depositata in tribunale sono partite le notifiche per parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alba e la compagna Sabrina Colle. È stata proprio la figlia più piccola del critico d’arte a insorgere contro questa decisione, pronta a difendere a spada tratta il padre. Alba Sgarbi difende il padre: “Evelina sta esagerando”. “Mia sorella Evelina sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco”. 🔗 Leggi su Dilei.it
