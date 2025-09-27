Vittoriale degli Italiani Mostre e restauri Parte la nuova stagione

Nuove mostre, nuovi lavori di restauro di Auditorium e Mausoleo e la personale E la nave va di Dante Ferretti, scenografo e costumista vincitore di tre Premi Oscar. Parte oggi, con l’inaugurazione alle ore 17, la stagione autunnale del Vittoriale degli Italiani con la festa “Desidero che questo lavoro sia fatto sollecitamente“, che dà il via ad un palinsesto ricco di appuntamenti. "La frase di Gabriele d’Annunzio che dà il nome a questa giornata – spiega il presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri - scritta all’architetto Giancarlo Maroni, indica l’impegno più gravoso assunto dal Vittoriale in questi anni: maggiore della pavimentazione in marmo rosso veronese del teatro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vittoriale degli Italiani. Mostre e restauri. Parte la nuova stagione

