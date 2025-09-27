Vittoria parla il padre del ragazzo rapito | È stato un incubo ma lo hanno trattato bene
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incubo di una famiglia a Vittoria. Un imprenditore di Vittoria (Ragusa) racconta all’Ansa i momenti di terrore vissuti dopo il rapimento del figlio diciassettenne, avvenuto giovedì sera in una piazzetta del quartiere Marangio. Il giovane, liberato senza violenze, si è presentato ieri sera al commissariato, mettendo fine a ore di angoscia. Le parole del padre. « Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino. Ma mio figlio non aveva fame, ha mangiato poco e ha bevuto molto. La paura e la tensione erano fortissime. È stato un incubo per lui e per tutti noi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Ragusa: torna libero il 17enne rapito a Vittoria, sta bene e parla con gli inquirenti https://tg.la7.it/cronaca/ragusa-libero-giovane-17-rapito-vittoria-26-09-2025-244953… - X Vai su X
? A fine partita, ai microfoni di Radio Bruno, parla anche Federico Dionisi, autore di una prova di grande carattere, oltre al gol vittoria realizzato. «Dobbiamo continuare a dar battaglia e migliorare - dice - : questo significa essere squadra, crescere insieme. L Vai su Facebook
Vittoria, ritrovato il ragazzo sequestrato. Le immagini esclusive del Tg1 - Il Tg1 di Gian Marco Chiocci ha per primo dato la notizia del ritrovamento del diciassettenne sequestrato a Vittoria (Ragusa) da due ... iltempo.it scrive
Vittoria, ragazzo rapito e poi rilasciato: cosa si sa finora del sequestro - È stato rilasciato nelle campagne di Vittoria, in provincia di Ragusa, e ha chiesto un passaggio verso il commissariato più vicino. Da tg.la7.it