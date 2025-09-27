Vittoria parla il padre del ragazzo rapito | È stato un incubo ma lo hanno trattato bene

L'incubo di una famiglia a Vittoria. Un imprenditore di Vittoria (Ragusa) racconta all'Ansa i momenti di terrore vissuti dopo il rapimento del figlio diciassettenne, avvenuto giovedì sera in una piazzetta del quartiere Marangio. Il giovane, liberato senza violenze, si è presentato ieri sera al commissariato, mettendo fine a ore di angoscia. Le parole del padre. « Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino. Ma mio figlio non aveva fame, ha mangiato poco e ha bevuto molto. La paura e la tensione erano fortissime. È stato un incubo per lui e per tutti noi.

