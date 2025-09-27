Vittoria incubo finito | ritrovato il 17enne rapito è in buone condizioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno in commissariato. Dopo ore di apprensione, il ragazzo di 17 anni rapito a Vittoria è stato ritrovato ieri, 26 settembre, in tarda serata. Il giovane, figlio di un noto imprenditore del settore ortofrutticolo, si è presentato in commissariato insieme a un amico a bordo di un’auto. Ieri sera stesso il ragazzo era negli uffici della polizia, per ricostruire la dinamica dei fatti con gli investigatori. Gli inquirenti stanno verificando se si sia trattato di un vero e proprio sequestro di persona e cercano di capire dove sia stato portato durante le ore della scomparsa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

