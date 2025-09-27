Vittoria il papà sul sequestro lampo del figlio 17enne | ‘Un incubo gli hanno dato un panino’
Il rapimento in piazzetta a Contrada Marangio. Sono ancora molti i punti da chiarire nella vicenda del diciassettenne sequestrato giovedì sera a Vittoria e liberato dopo ventiquattr’ore. Il ragazzo, figlio di un imprenditore agricolo, ieri sera si è presentato spontaneamente al commissariato di polizia, accompagnato da un amico che lo aveva incontrato casualmente per strada. Proprio in quella zona i rapitori lo avevano abbandonato poco prima, chiudendo così un sequestro lampo che ha tenuto la città con il fiato sospeso. Il papà del 17enne: ‘Non lo hanno maltrattato’. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti per ricostruire la dinamica del rapimento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
