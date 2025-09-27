Vittoria il mistero del sequestro lampo | Mi hanno tenuto in campagna erano sempre incappucciati

"E' una vicenda con molti lati ancora da chiarire". Il procuratore di Ragusa Francesco Puleio ha convocato una conferenza stampa in cui, però, poche sono state le risposte ai cronisti.

vittoria il mistero del sequestro lampo mi hanno tenuto in campagna erano sempre incappucciati

Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria, la svolta dopo 24 ore di terrore. Il rapimento dopo averlo chiamato per nome, il mistero sul blitz con armi e a volto coperto

Vittoria, il giallo del sequestro-lampo. La Procura cerca di fare chiarezza - Questa mattina una conferenza stampa in Tribunale per una analisi sull'intricata vicenda Rimane ancora avvolta nel mistero la vicenda di Gaetano, il 17enne rapito giovedì sera a Vittoria, in zona Forc ...

Rapimento a Vittoria: l'odissea del 17enne, tra mistero e un rilascio a sorpresa - Vittoria, 27 Settembre 2025 – Un'esperienza da incubo si è conclusa con un sospiro di sollievo per il 17enne Gaetano Nicosia, figlio di un noto commerciante ...

