Vittoria il 17enne rapito si presenta autonomamente al commissariato | Non so dove mi hanno portato

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vittoria, nel Ragusano, un 17enne figlio di imprenditori ortofrutticoli è stato rapito giovedì sera da un commando armato davanti agli amici. Dopo circa 24 ore si è presentato al commissariato: "Sto bene, mi hanno portato in un casolare". Gli investigatori stanno ora ricostruendo dinamica e motivi del sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

