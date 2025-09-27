Vittoria 17enne rapito e ritrovato | il procuratore di Ragusa esclude la richiesta di riscatto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessuna richiesta di denaro. Il procuratore di Ragusa, Francesco Puleio, ha chiarito che dietro al sequestro del 17enne rapito a Vittoria giovedì non c’era alcuna intenzione di chiedere un riscatto. “ Non c’è stata nessuna richiesta di denaro alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene “, ha dichiarato. Ritrovamento del giovane e indagini in corso. Il giovane si è presentato ieri sera al commissariato accompagnato da un amico. Il procuratore ha precisato che molti dettagli della vicenda devono ancora essere chiariti, inclusi i luoghi di rilascio e incontro. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’auto dei rapitori, una Panda, durante il sequestro avvenuto mentre il ragazzo era in compagnia di tre amici, alcuni maggiorenni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

