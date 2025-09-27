vis gubbio appello di stellone i tifosi stiano vicini alla squadra abbiamo bisogno del loro aiuto

Vis-Gubbio alle porte e tanti temi sul tappeto. Roberto Stellone li snocciola tutti, in ordine di importanza. "La sconfitta di Forlì ci sta – dice – loro più frizzanti, primi sulle seconde palle, vincitori dei duelli". Perché? "Lavoriamo da mattina a sera per avere risposte. Al momento sappiamo che 5-6 giocatori non sono ancora in condizione". Quello che non ci sta, a giudizio del tecnico, è l’eccesso di critiche dopo 6 giornate. Soprattutto quelle lette sui social, e quelle – pesanti – ricevute sul campo: "A fine partita siamo andati sotto la curva a ringraziare i tifosi e qualcuno ci ha dato delle merde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

