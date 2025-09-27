Virtus Entella ko Chiappella ammette | Approccio timido l’Avellino ha meritato la vittoria

Avellinotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il 2-0 subito contro l’Avellino, l’allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando le difficoltà nell’approccio alla gara:“Approccio troppo timido, dobbiamo crescere nell'approccio alle partite. L'Avellino ha meritato la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: virtus - entella

Bari, continua l'opera di sfoltimento: fatta per il passaggio di Benali alla Virtus Entella

Union Brescia, buone sensazioni e pari senza reti con la Virtus Entella

Preliminari Coppa Italia 2025/26: le probabili formazioni di Virtus Entella-Ternana e dove vederla

virtus entella ko chiappellaAvellino-Virtus Entella 2-0: biancoverdi ko al Partenio, seconda sconfitta di fila - Per i chiavaresi seconda sconfitta consecutiva e classifica ferma a quota 5 punti. Segnala ligurianotizie.it

virtus entella ko chiappellaAvellino-Entella, la cronaca della partita - In conferenza stampa, l’allenatore Chiappella ha analizzato la sfida sottolineando il buon lavoro del gruppo e l’importanza di maggiore lucidità in alcune ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus Entella Ko Chiappella