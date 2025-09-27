Violenza social la solidarietà dell' Anci a Trantino | Clima allarmante e preoccupante

Cataniatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Associazione nazionale comuni Italiani (Anci) esprime la massima solidarietà al sindaco, Enrico Trantino, per il grave e inaccettabile gesto compiuto nei suoi confronti e diffuso sui social. "Episodi di questo tipo - hanno dichiarato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violenza - social

Violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni a Monza: arrestato un 25enne, si era finto minorenne sui social per incontrarla. Attivato il Codice Rosso

Monza, violenza sessuale su una 13enne: fermato 25enne che si era finto minorenne sui social per incontrarla

Violenza atroce su una 13enne, fermato 24enne: la bugia sui social prima dell’orrore

Cerca Video su questo argomento: Violenza Social Solidariet224 Anci