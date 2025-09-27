Violenza domestica 21enne entra in casa della madre e viene arrestato

È finito in carcere il giovane di 21 anni arrestato martedì 23 settembre a Padova dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla sua abitazione familiare. La misura restrittiva era stata imposta dalla magistratura lo scorso aprile, a seguito di episodi di maltrattamenti e comportamenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: violenza - domestica

Violenza domestica, in Campania ora c’è la revoca della casa popolare. Sila: “Ma tutelare familiari”

Shayda, la recensione: un esordio promettente, tra violenza domestica e diritto alla libertà

Denise Richards accusa l’ex marito Aaron Phypers di violenza domestica: “Ha minacciato di uccidere me e se stesso”

La violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica rimangono problemi gravi nella Confederazione: i casi sono in aumento, il 70% delle vittime è costituito da donne - facebook.com Vai su Facebook

La violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica rimangono problemi gravi nella Confederazione: i casi sono in aumento, il 70% delle vittime è costituito donne - X Vai su X

Violenza domestica, 21enne entra in casa della madre e viene arrestato - Nonostante un divieto di avvicinamento un giovane italiano è stato sorpreso in casa dalla sorella in Via Savonarola e fermato dalla Polizia. Da padovaoggi.it

Crotone, 21enne minaccia l’ex compagna nell’androne: arrestato in flagranza, scatta il Codice Rosso - A Crotone la Polizia ha arrestato un 21enne per atti persecutori contro la ex compagna. Segnala virgilio.it