Violentata a 13 anni | indagati due ragazzini uno è un dodicenne

Quotidianodipuglia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce ha aperto un?inchiesta su un episodio che ha scosso profondamente la comunità di Mesagne. Lo scorso 13. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

