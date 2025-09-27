vino in ristorante troppo caro proposto il patto anti speculazione

Che il vino acquistato al ristorante costi di più che al supermercato non è solo un luogo comune, che ritorna ciclicamente, ma anche un argomento che in questi mesi ha alimentato il dibattito tra Assoenologi e Fipe ( Federazione Italiana Pubblici Esercizi ). Da una parte c’è chi accusa i ristoratori di praticare ricarichi eccessivi, dall’altra chi difende il diritto dei locali a determinare prezzi che tengano conto non solo della bottiglia in sé, ma del servizio complessivo. Il punto, però, è più complesso. Per capirlo bisogna considerare diversi fattori, che spaziano dalle logiche di prezzo della ristorazione, alle dinamiche produttive delle cantine, fino ai cambiamenti nei consumi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

