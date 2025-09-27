Vince Russo attacca Sami Zayn | Rappresenta tutto ciò che non va nella WWE

Zonawrestling.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince Russo ha nuovamente espresso parole dure nei confronti di una star della WWE, affermando che rappresenta tutto ciò che non va nella compagnia. L’ex head writer, da sempre critico verso la federazione e i suoi show, non si è trattenuto neanche questa volta, puntando il dito contro l’attuale campione degli Stati Uniti,  Sami Zayn. Il quarantenne ha recentemente conquistato il titolo in Francia ed è al suo primo regno con la cintura. In poco tempo è riuscito a ridare prestigio e interesse alla cintura grazie alle  Open Challenge  settimanali durante SmackDown, che hanno entusiasmato i fan. Sami Zayn difende il titolo, ma Vince Russo lo demolisce con le critiche. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

