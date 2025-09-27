Villa comunale | teppisti si abbattono su giostrine pavimento e sistema d’irrigazione

LEVERANO – Sgradevole scoperta, questa mattina, nel cuore di Leverano. Nella notte, la Villa comunale è stata teatro di un atto vandalico. Una banda di teppisti ha preso di mira e pesantemente danneggiato l’area giochi, un luogo di svago e incontro fondamentale per le famiglie e i bambini del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it