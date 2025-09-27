Villa comunale chiusa per 4 giorni dopo episodi di degrado e caos notturno
La Villa comunale “Spierto” di via Capua a San Marcellino resterà chiusa al pubblico per quattro giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre 2025. Lo ha stabilito il sindaco di San Marcellino con l’ordinanza numero 13 del 26 settembre, firmata in seguito a segnalazioni e valutazioni di sicurezza.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: villa - comunale
Arzano, Santa Giustina: ieri grande successo per la parata. Questa sera la “tragedia” in villa comunale
Festeggiamenti ad Arzano, grande successo in villa comunale per la “Tragedia di Santa Giustina”
Frosinone a teatro: sabato alla Villa comunale il "Sogno" di Shakespeare.
Biancavilla, casotto comunale trasformato in casa abusiva: denunciati tre giovani - facebook.com Vai su Facebook
#CDEinforma Mercoledì 10 settembre, presso la Villa Comunale di Nocera Inferiore (SA) si è tenuto l'incontro #SOTEU2025. L’iniziativa ha permesso di seguire in diretta il Discorso sullo Stato dell’Unione Europea pronunciato dalla Presidente della Commissi - X Vai su X
Villa comunale chiusa per un grosso ramo pericolante, l’opposizione attacca Romeo: «Città abbandonata» - I consiglieri del gruppo Cuore Vibonese criticano l’inerzia degli assessori e sottolineano che nonostante i 150mila euro spesi per ingaggiare un agronomo «ci si affida alle segnalazioni dei cittadini» ... ilvibonese.it scrive
Napoli, la Villa Comunale resta chiusa: «Lavori in ritardo» | Video - In fase di presentazione dei lavori alla Villa Comunale, era il mese di gennaio del 2024, nel corso di una conferenza alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi vennero chiarite modalità, spesa e ... Secondo ilmattino.it