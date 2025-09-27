Vietato dire forza ragazzi La follia woke colpisce pure il calcio

L’Inghilterra non smette mai di sorprendere. L’ultima follia woke riguarda il calcio ed è davvero incredibile. Una delle espressioni più utilizzate sul rettangolo verde come “come on lads” (“Forza ragazzi”) sarebbe offensiva, meglio utilizzare il termine “come on team” (“forza squadra”): questo quanto viene affermato nella guida al linguaggio inclusivo realizzata dalla federazione Berks & Bucks FA, una delle county FAs affiliate alla Federazione calcistica nazionale. Ma questo è solo l’inizio. Per rendere il calcio più inclusivo, la federazione invita calciatori e staff a privilegiare un linguaggio neutro rispetto al genere per “creare un ambiente più accogliente”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

