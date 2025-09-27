Viene ospitata da un amico Gli porta via i soldi e i cellulari
Va a casa dell’amico e gli ruba due cellulari e il portafogli. È successo a San Severino. Una ragazza svizzera di 31 anni, residente in provincia, approfittando dell’amicizia con un 21enne del Camerun, si è introdotta nella sua abitazione e gli ha portato via telefonini e soldi. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di ritrovare, dopo aver perquisito la donna, gli oggetti rubati e di restituirli al legittimo proprietario. Per lei è scattata la denuncia per furto aggravato in abitazione. Continuano i controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino: durante un servizio coordinato, sono stati attuati diversi posti di controllo sulle strade principali e in prossimità degli obiettivi sensibili, nei locali e nelle zone più frequentate da giovani e da extracomunitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: viene - ospitata
Ospitata nella storica sede milanese di Piazza Castello, è andato in scena questa mattina il debutto di Simone Bellotti alla guida di Jil Sander. Una sfilata co-ed che ha presentato la collezione maschile e femminile per la prossima primavera in cui viene riscritt - facebook.com Vai su Facebook