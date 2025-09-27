Va a casa dell’amico e gli ruba due cellulari e il portafogli. È successo a San Severino. Una ragazza svizzera di 31 anni, residente in provincia, approfittando dell’amicizia con un 21enne del Camerun, si è introdotta nella sua abitazione e gli ha portato via telefonini e soldi. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di ritrovare, dopo aver perquisito la donna, gli oggetti rubati e di restituirli al legittimo proprietario. Per lei è scattata la denuncia per furto aggravato in abitazione. Continuano i controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino: durante un servizio coordinato, sono stati attuati diversi posti di controllo sulle strade principali e in prossimità degli obiettivi sensibili, nei locali e nelle zone più frequentate da giovani e da extracomunitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viene ospitata da un amico. Gli porta via i soldi e i cellulari