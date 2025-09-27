Vieira sicuro | Genoa con i giovani e l’ambizione si può raggiungere un grande obiettivo

Vieira e il nuovo volto del Genoa: “Salvezza, giovani e ambizione: ecco la nostra strada” Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha tracciato un bilancio sul momento attuale della squadra rossoblù. Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, Vieira si è detto soddisfatto del percorso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vieira sicuro genoa giovaniGenoa, i talenti fatti in casa sfidano i nuovi acquisti Vieira alza la competizione interna - I gol di Marcandalli ed Ekhator, l’assist di Venturino, che nella ripresa ha dato la scossa: i giovani sono stati decisivi in Coppa Italia contro l’Empoli e ... ilsecoloxix.it scrive

vieira sicuro genoa giovaniI giovani sono la soluzione: Genoa avanti in Coppa Italia - Decisivo l'ingresso dei giovani rossoblù, soprattutto Venturino ed Ekhator ... Da pianetagenoa1893.net

