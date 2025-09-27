La scorsa stagione in casa Inter si è conclusa con l’addio di Simone Inzaghi e tra i profili spesso affiancati ai nerazzurri prima di scegliere Cristian Chivu c’è anche Patrick Vieira, ex calciatore della Beneamata e attuale allenatore del Genoa. Il francese si è raccontato ai microfoni de l Corriere della Sera raccontando anche il suo passato meneghino: “ Sono un allenatore diretto e onesto, i miei ragazzi sanno che possono sempre per venire nel mio ufficio per una discussione, devo dire loro anche quello che non vogliono sentirsi dire”. E continua: “ Ho imparato tanto dai tecnici che ho avuto, la loro qualità era essere se stessi, non devo imitarli: Wenger era molto più diplomatico, mentre Mourinho e Mancini meno. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Vieira si racconta: “Non ho ricevuto chiamate dall’Inter, via prima del Triplete per colpa mia”