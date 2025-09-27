Vieira, attuale allenatore del Genoa, ha parlato al Corriere della Sera: «Con Mourinho rapporto sincero, il Ferraris mi ricorda l’Inghilterra». Intervistato dal Corriere della Sera, l’attuale tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera da calciatore e allenatore, soffermandosi anche sull’interesse estivo dell’ Inter e sul suo passato nerazzurro. IL RAPPORTO CON I GIOCATORI – «Diretto e onesto. I miei ragazzi sanno che possono sempre venire nel mio ufficio per una discussione. Devo dire loro anche quello che non vogliono sentire», ha spiegato Vieira, parlando del suo modo di allenare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vieira pronto a cambiare?: «Chiamata Inter? Ho sentito, ma non è arrivato nulla. Via prima del Triplete per colpa mia»